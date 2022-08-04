QNB Finansbank, sürdürülebilirlik temalı SWAP işlemleri yapacak

QNB Finansbank, sürdürülebilirlik performans kriterlerine dayalı Türk Lirası cinsinden faiz takası işlemleri için Merrill Lynch International anlaştı.

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında banka, elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlaması durumunda rebate (para iadesi) alacak.

Yapılacak sürdürülebilirlik temalı SWAP işlemleriyle ilgili açıklamada bulunan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “İklim değişikliği ile mücadelede çevresel etkilerin etkin yönetilebilmesi için yenilebilir enerji kaynaklarını desteklemek büyük önem arz ediyor. Bu alanda elektrik tüketimimizin tümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak sürdürülebilir gelecek konusunda tam sorumluluk alıyor ve değişime kendimizden başlayarak öncülük ediyoruz. Bu alanda attığımız adımlar ile hem uluslararası bankaların ülke ekonomimize desteğini artırmayı hem de paydaşlarımızı sürdürülebilirlik alanında teşvik etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Banka, Mayıs 2022’de yeni kömür termik santrali ve yeni kömür madeni yatırım projelerini finanse etmeyeceğini taahhüt etmişti.