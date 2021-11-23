QNB Finansbank'a 350 milyon dolarlık kaynak

QNB Finansbank, uluslararası piyasalardan, 197.5 milyon dolar ve 134.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılım gösteren bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; dolar dilim için Libor artı %2.15 ve euro dilim için Euribor artı %1.75 olarak gerçekleşti.