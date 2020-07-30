QNB Finansbank'ın ilk yarı kârı 1.2 milyar lira

30 Temmuz 2020

QNB Finansbank, 2020 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 208 milyar 358 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ilk yarısında net kredileri 2019 yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 122 milyar 961 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 17 oranında artarak 117 milyar 103 milyon TL’ye ulaşan QNB Finansbank'ın net kârı ise 1 milyar 272 milyon TL oldu.

30 Haziran 2020 itibarıyla toplam özkaynakları 17 milyar 29 milyon TL’ye ulaşan bankanın aynı tarih itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, COVID-19’un toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı, banka olarak, tüm önlem ve desteklerini devam ettireceklerini vurguladı. Yeni normal ile ekonomiyi güçlendirmek için daha çok çabanın harcandığı bir döneme geçildiğini ifade eden Güzeloğlu, “QNB Finansbank olarak, reel sektörün bu süreci atlatması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Mart ayı başından itibaren krizden etkilenen müşterilerimizin yaklaşık 496 bin adet kredisinde yeniden yapılandırma, yaklaşık 568 bin adet kredisinde ise öteleme yaptık. Toplam yeniden yapılandırma ve öteleme tutarımız yaklaşık 19,1 milyar TL’ye ulaştı.” dedi.

"Reel sektöre yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

Banka olarak, şube ve genel müdürlükte yeniden çalışma sürecinin aşamalı olarak başlatıldığını anlatan Temel Güzeloğlu, COVID-19 sürecinde çalışanlar ve müşterilerin sağlığının korunması için ilk adımı atan bankalardan olduklarını ve yeni normale de aynı titizlikle başladıklarını vurguladı.

Salgının etkilerinin hafiflemesi ile sıranın ekonomideki daralmayla mücadeleyi yoğun olarak sürdürmeye geldiğini belirten Güzeloğlu, “Bu süreçte, kredi erteleme, yapılandırmaları yanı sıra KOBİ ve tarım sektörü özelinde işe dönüş kredileri gibi paketlerimiz ile özellikle işletmelerimizin ve tarım sektörünün nakit akışı sıkıntılarında yanlarında yerimizi aldık. QNB Finansbank olarak, bundan sonra da reel sektöre yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

"Dijital yatırımlarımıza devam ediyoruz"

KOBİ’lere verdikleri destekler ile Euromoney tarafından düzenlenen '2020 Mükemmellik Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyen temel Güzeloğlu, burada “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası” seçildiklerini aktardı. Açıklamasında yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Güzeloğlu, şunları kaydetti: "Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformumuz çatısı altında çocuklarımıza desteğimizi sürdürmek için bankacılıkta olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarımızda da dijital yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Habitat Derneği ile gerçekleştirdiğimiz Minik Eller Kod Yazıyor ve TOG ile gerçekleştirdiğimiz Hayallerin Gücü Adına Projelerimizi tüm Türkiye’ye online olarak sunmaya başladık.”