QNB Finansbank'tan 11,4 milyar lira net dönem kârı

Qatar National Bank Q.P.S.C.'nin Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank, 2022'nin ilk 9 aylık döneminde ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 49 artarak 555 milyar 144 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde, bankanın net kredileri yüzde 52 artış kaydederek 304 milyar 862 milyon TL'ye, müşteri mevduatı yüzde 59 artarak 340 milyar 754 milyon TL'ye yükseldi. QNB Finansbank'ın yılın ilk 9 ayına ait net dönem kârı ise 11 milyar 471 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayına ait rakamları değerlendiren QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022 yılının son çeyreğinde de yine reel sektörü destekleyen bir dizi projeyi hayata geçireceklerini, sürdürülebilirlik konusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Tan, QNB Finansbank olarak ekonominin ve müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda gereken desteği vermeye hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.