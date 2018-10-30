QNB Finansbank’tan 1,75 milyar kâr

30 Ekim 2018

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2018’in ilk 9 ayında da kurumsal krediler, proje finansmanı ve KOBİ kredileri ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bankanın toplam aktifleri yıl sonuna kıyasla yüzde 44 artarak 180 milyar 876 milyon TL’ye ulaşırken, canlı krediler yıl sonuna kıyasla yüzde 25 oranında artarak 101 milyar 955 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 33 oranında artarak 86 milyar 575 milyon TL’ye ulaştı. QNB Finansbank’ın net dönem kârı 1 milyar 749 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 15 oranında artarak 14 milyar TL’ye ulaşırken; bankanın 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16 olarak gerçekleşti.

"Fonlama kaynaklarımız güçlü artışını sürdürüyor"

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 yılının ilk 9 ayında fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek tüm sektörlere yönelik olarak güçlü yatırımcı kitlelerine ulaştıklarını belirtti.

Güzeloğlu, “QNB Finansbank olarak, 2018 yılının ilk 9 ayında Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettik. Mevduat tarafında, fonlama kaynaklarımız güçlü artışını sürdürüyor. QNB Finansbank’ın ana hissedarı, Türkiye'de en yüksek kredi derecelendirme notuna sahip uluslararası banka konumundaki QNB (Qatar National Bank)’nin gücü ve sağlam yapımız ile sektöre katkımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz.” dedi.

Güzeloğlu, 2018 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacı ile yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek, “QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.