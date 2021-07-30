QNB Finansbank'tan 6 ayda 1,4 milyar dolar net kâr

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

QNB Finansbank'ın bu dönemde toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 258 milyar 997 milyon TL’ye ulaştı.

Bankanın net kredileri yüzde 13 artışla 157 milyar 415 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 20 yükselişle 150 milyar 915 milyon TL’ye çıktı.

Yılın ilk altı ayında bankanın net dönem kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydederek 1 milyar 410 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, önceliklerinin çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak; reel sektörü ve ekonomik büyümeyi desteklemek olduğunu belirtti.