QNB Finansbank'tan enerji verimliliği repo işlemi

QNB Finansbank ve Barclays Bank, maliyetinin QNB Finansbank'ın enerji verimliliği performansına bağlı olarak belirlendiği ilk repo işlemini tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank enerji verimliliği performansı bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, banka olarak hem toplum hem de çevre için değer yaratma yaklaşımları doğrultusunda, sürdürülebilir finansal performansın sürdürülebilir iş uygulamalarından geldiğine inandıklarını belirtti.

Bu çerçevede geniş müşteri portföyü, güçlü bilançoları ve özverili insan kaynakları ile sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlediklerini aktaran Arıkök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"QNB Finansbank'ta sürdürülebilirlik, tüm paydaşlar için finansal, çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değer sağlamak. Ana amaçlarımız, kurumsal ve risk yönetimi uygulamalarımızı çevresel ve sosyal risk yönetimini önceliklendirerek daha da güçlendirmek, iş gücümüz içerisindeki eşitliği ve çeşitliliği desteklemek ve faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak. İklim değişikliği ile mücadelede, operasyonlarımızın doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini tespit etmek için çalışmalar yürütüyor ve etkilerin azaltılması için gerekli tüm önlemlerin alınması adına adımlar atıyoruz.

Bu kapsamda 2020 yılında başlattığımız Veri Merkezi enerji verimliliği projemiz ile 2021 yılında soğutma sistemi için tüketilen elektrik miktarında önemli ölçüde tasarruf sağladık. Karbon ayak izimizi azaltma hedefimiz paralelinde bu yıl devreye alınacak yeni yatırımlarla beraber, Veri Merkezi soğutma sistemi enerji tasarrufunu daha üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl Sürdürülebilir Performans Kriterlerine bağlı iki sendikasyon kredisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Yeşil Tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Arıkök, 2022 yılında da sürdürülebilir bağlantılı yurt dışı kaynaklar ile İklim değişikliği ile mücadeleyi ve sosyal kalkınmayı desteklerken, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya da devam edeceklerini bildirdi.