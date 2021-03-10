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QNB Finansbank'tan KOBİ'lere işe devam kredisi

QNB Finansbank, KOBİ’lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi sağlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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QNB Finansbank, Covid-19 (Corona Virüs) salgını nedeniyle dönemsel  nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını  karşılamak üzere KOBİ’lere destek olmak amacıyla yeni bir kredi paketi  daha sunuyor.

QNB Finansbank’tan KOBİ’lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe  devam kredisi QNB Finansbank, COVID-19 salgını nedeniyle dönemsel  nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını  karşılamak üzere KOBİ’lere destek olmak amacıyla yeni bir kredi paketi  daha sunuyor. QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi çerçevesinde KOBİ’ler  9 aya  kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle, aylık yüzde 1,41’den  başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden olumsuz etkilenen reel  sektörü desteklemek üzere 2020 Mart ayından bu yana, kredi geri  ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını, yeni işe devam kredisiyle de, nakit akışında  zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar  anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini belirtti.