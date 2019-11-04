QNB Finansbank'tan, uluslararası para transferi izleme hizmeti

04 Kasım 2019

QNB Finansbank, SWIFT GPI (Global Payments Innovations) sistemine dahil olarak uluslararası para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm müşterilerine şubelerinden ya da internet şubesinden şeffaf olarak anlık izleme hizmeti sunmaya başladı.



Uluslararası para transfer sistemi SWIFT GPI’a katılan QNB Finansbank, yabancı para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm müşterilerine internet şubesi ya da banka şubesi aracılığıyla işlemlerinin takibini uçtan uca izleme hizmeti sunuyor. SWIFT GPI sistemi ile artık dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kişiye ya da kuruma yapılan para transferi işlemini, tam bir şeffaflıkla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Böylece QNB Finansbank, muhabir bankacılık ağındaki sınır ötesi ödemelerde önemli ölçüde hız ve sorunsuz ödeme deneyimi sunuyor.



QNB Finansbank müşterileri yapmış oldukları yabancı para transfer işlemlerini, internet şubesi ya da banka şubesi üzerinden işlemin statüsü, muhabir banka bilgisi, her aşamada alınan komisyon bilgisi, muhabir bankadaki hareketlerinin tarih ve saat gibi bilgilerini anlık ve şeffaf olarak izleyebilecek.



Dünya çapında 500’den fazla banka tarafından kullanılan SWIFT GPI teknolojisi ile ilgili değerlendirmede bulunan QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan şunları söyledi “QNB Finansbank olarak bankacılık trendlerini çok yakından takip ediyoruz. Müşteri odaklı bir banka olarak müşterilerimizin beklentilerini aşan birinci sınıf hizmetler ve yenilikçi çözümler sunmak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda da hızla gelişen uluslararası ödemeler ekosistemindeki gelişmeleri de hizmetlerimiz arasına ekledik.



Müşterilerimiz, sunduğumuz Swift GPI hizmeti ile ister yurt içi ister yurt dışı tüm döviz transfer işlemlerini QNB Finansbank şubelerinden veya internet şubesi üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek ve uçtan uca tüm işlemlerini adım adım izleyebilecekler.”