QNB Finansleasing’e 100 milyon euro kaynak

Türkiye merkezli finansal kiralama şirketi QNB Finansleasing, Hollanda Kalkınma Finansman Kurumu'ndan (FMO) 100 milyon euro değerinde sendikasyon kredisi sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre QNB Finansleasing, kredinin yüzde 70'ini, yeni ekipman ve uzun vadeli varlık kiralamaları için KOBİ'lere tahsis edecek. Kalan yüzde 30'u ise, yenilenebilir enerji (özellikle de güneş paneli leasing sözleşmeleri) ve enerji verimliliği ürünleri (bilanço sonuçlarına kıyasla en az yüzde 20 enerji tasarrufu) için tahsis edilecek.

Katılımcıları arasında Atlantic Forfaiting, Blue Orchard, European Fund for Southeast Europe (“EFSE”), Microfinance Enhancement Fund (“MEF”) ve Oesterreichische Entwicklungsbank’ın (“OeEB”) yer aldığı kredi, üç yıllık ve beş yıllık iki farklı vade dilimi içeriyor.

Kredinin yüzde 30’u ile yenilebilir enerji projeleri finanse edilecek

FMO'da Kıdemli Yatırım Uzmanı olarak görev alan Nico Mensink, krediye ilişkin şunları söyledi: "Gerçekleştirdiğimiz bu işlemle, Türkiye'deki zorlayıcı pazar koşullarında etki yaratma konusundaki taahhüdümüzü ve güçlü sendikasyon becerilerimizi bir arada kullanabildiğimizi gösterdik.”

QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber ise, "Hollanda merkezli uluslararası kredi kuruluşu FMO ile imzalanan sendikasyon anlaşması çerçevesinde üç ve beş yıl vadeli olmak üzere, toplam 100 milyon euro kredi sağlanmış olup, kredinin yüzde 70’i ile KOBİ’lerimizi (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) destekleyen; kalan yüzde 30 ile de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayan projeleri finanse edeceğiz. Sağladığımız sendikasyon kredisiyle müşterilerimizin üretim maliyetlerini azaltmak suretiyle, yatırımları için finansman ihtiyaçlarını karşılayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.