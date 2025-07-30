QNB Türkiye’den 6 ayda 21,9 milyar TL net kâr

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’nin Türkiye’deki iştiraki olan QNB Türkiye, 2025 yılının ilk yarısında hem finansal hem de operasyonel anlamda güçlü bir performans ortaya koydu.

30 Haziran 2025 itibarıyla, bankanın toplam aktifleri yıl sonuna göre yüzde 19 artışla 1 trilyon 799 milyar 169 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde net krediler yüzde 22 artarak 1 trilyon 59 milyar 389 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 17 artışla 961 milyar 642 milyon TL’ye ulaştı. Banka, yılın ilk altı ayında 21 milyar 922 milyon TL net dönem kârı elde etti.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, sürdürülebilir büyüme stratejilerine vurgu yaparak, “Kaynaklarımızı verimli kullanıyor, riskleri etkin yönetiyor ve müşterilerimize değer yaratan çözümler sunmaya odaklanıyoruz” dedi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ön planda

Tan, müşteri odaklı dijital dönüşümün sadece teknolojik değil, aynı zamanda deneyim odaklı bir vizyonla yürütüldüğünü belirtti. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen ürünlerle bankacılık daha sade, hızlı ve erişilebilir hale getirildi. Ayrıca 600 milyon dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisiyle uzun vadeli büyüme destekleniyor.

Banka, yılın ilk yarısında hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik hizmetlerini çeşitlendirdi. Mikro ihracat yapan firmalara özel teşvikler, Dijital Köprü platformu üzerinden e-Fatura hizmetleri ve yeni sadakat programları gibi uygulamalarla müşteri bağlılığı artırıldı.

Ankara’da yeni merkez ofis, afetlere karşı hazırlık

QNB Türkiye, ülkemizde yaşanan depremler sonrasında iş sürekliliği planlarını hızlandırdı. Bu kapsamda Ankara’da yeni bir genel müdürlük ofisi devreye alındı. İstanbul merkezli kritik operasyonlar, Ankara ofisi ile yedeklenerek kurumsal dayanıklılık artırıldı.

Topluma dokunan projelerle 24 binden fazla öğrenciye ulaşıldı

Sosyal sorumluluk çalışmalarına da hız kesmeden devam eden QNB Türkiye, çocuklara erken yaşta çevre bilinci ve bilinçli teknoloji kullanımı kazandırmayı hedefleyen projelere öncülük etti.

Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Scratch Cup, bu yıl 52 şehirden 1.192 takıma ulaştı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve WWF-Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirilen Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı ise toplamda 24 binden fazla öğrenciye erişti.

QNB Türkiye, finansal büyümesini dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla harmanlayarak ekonomiye ve topluma uzun vadeli katkı sunmayı sürdürüyor.