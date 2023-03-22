Qua Granite'den 100 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Qua Granite açıklamasına göre, nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinen Qua Granite, ilk kira sertifikası ihracını Türkiye’nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk Katılım Bankası’nın üçüncü taraf kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmek için kurduğu iştiraki Değer Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile tamamladı.

180 gün vade ile çıkılan ihraca, yaklaşık otuz farklı yatırımcıdan, beklenenin 2 katından fazla talep geldi. Bu işlem ile bilançosundaki kaynak çeşitliliğini arttıran Qua Granite, yükümlülüklerinin de vadesini uzatmış oldu.

"İlk defa hayata geçirdiğimiz kira sertifikası ihracının devamını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, yenilikçi teknolojilerle, yurt içi ve yurt dışında kaliteli ürün ve iyi hizmet anlayışıyla sektördeki pazar paylarını her geçen gün artırma vizyonu ile faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sermaye piyasalarının gelişimine önem veriyor, farklı ürünleri kullanmaya gayret ediyoruz. 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracıyla ilk defa bir faizsiz sermaye piyasası ürününü denemiş olduk ve ihracımıza yoğun bir talep aldık. Piyasanın Qua Granite’e göstermiş olduğu teveccühten oldukça memnunuz. Kaynak çeşitliliğini sağlamak, bu yıl da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle, kira sertifikası ihraçlarımızın da artarak devam etmesini bekliyoruz."