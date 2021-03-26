Qua Granite'in halka arzına erteleme

Teknik granit üretimi alanında faaliyet gösteren Qua Granite'in halka arzı benzer tarihlerde yapılacak diğer halka arzlarla çakışmaması için 5-6 Nisan'a alındı. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle arz 1 lira nominal değerli pay başına 16.46 TL fiyattan yapılacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket, halka arz tarihini daha önce 31 Mart-1 Nisan olarak açıklamıştı.

Qua Granite'den yapılan yazılı açıklamada, ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine borsada satış yönteminin uygulanacağı belirtildi. Halka arzda Qua Granite'in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16.46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü ise 395 milyon TL olacak.

Açıklamada "Yaklaşık 247 milyon TL'si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak" denildi. 2015 yılında kurulan Qua Granite'in, 2020 sonu itibarıyla toplam hasılatı 703 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.