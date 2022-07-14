Quick Finansman'a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut finansmanı kuruluşu Quick Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, konut finansmanı da dahil olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımına finansman sağlamak üzere kuruluşuna izin verilen Quick Finansman AŞ'ye ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.