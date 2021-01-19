Rabobank, TCMB'nin faizi değiştirmesini beklemiyor

Hollanda merkezli Avrupa'nın önde gelen bankalarından Rabobank stratejistlerinden Piotr Matys, TCMB'nin önümüdeki perşembe günü faizi değiştirmesini beklemiyor.



Bankanın döviz stratejisti Matys, TL'nin görece stabil seyrettiği ortamda TCMB'nin Perşembe günkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek %17 düzeyinde bırakacağı tahmin edildi.



Matys, "Eğer dolar/TL paritesi 8,0 düzeylerine hareket etseydi yeni bir faiz artırımı ihtimali daha yüksek olurdu" ifadelerini kullandı. Yönetici, bu yılki ana senaryolarının TL'nin bu yıl 7,0 düzeylerine yükseleceği şeklinde olduğunun altını çizdi.



Stratejist öte yandan TCMB'nin enflasyon hedefine ulaşmak için faizi bu yılın büyük bölümünde hatta belki 2022 yılının başına kadar %17 seviyelerinde tutmasının gerekeceğini de belirtti.