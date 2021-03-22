Rabobank, TL için iyimser görüşünü revize etti

Rabobank'ın döviz piyasası stratejisti Piotr Maty, Naci Ağbal'ın yerine TCMB Başkanı olarak Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının piyasa tarafından Türkiye'nin ortodoks olmayan politikalara bir dönüşü olarak algılandığını belirtti.



"Türkiye'nin döviz rezervlerinin hali hazırda tükendiği ve liraya uzun zaman destek vermek için yeterince yüksek olmadığı dikkate alındığında, piyasa dostu olmayabilecek bir dizi tedbirin kullanılabileceğini varsaymanın sağduyulu, ihtiyatlı bir adım olur" diye konuşan Matys, "Artan yurt içi reel faizlerin talebi canlandıracağı görünümü varsayımı temelinde lira için oluşturduğumuz ihtiyatlı iyimser görüşü terk ettik" dedi.