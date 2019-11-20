Rabobank’ın yeni genel müdürü Alpaslan Yurdagül

20 Kasım 2019

Rabobank A.Ş. üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti. Rabobank A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten Güray Alpkaya, Rabobank Londra Avrupa Bölge Toptan Bankacılık Başkanı olarak bankanın Avrupa bölge yönetiminde görevlendirildi. Alpkaya'nın ardından Rabobank A. Ş. Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Yurdagül getirildi. Yurdagül yeni görevine Kasım ayında başladı.

Alpaslan Yurdagül Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Alpaslan Yurdagül, yüksek lisansını Illinois Üniversitesi’nde yaptı. Alpaslan Yurdagül, profesyonel yaşamına 1998 yılında HSBC Bank'ta başladı. Burada 2010-2012 yılları arasında Küresel Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra Odeabank'ın kuruluşunda görev alarak, 2012-2017 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı, 2017-2019 yılları arasında Genel Müdür Vekili ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2019 yılının Kasım ayında ise Rabobank A. Ş. Genel Müdürü oldu.