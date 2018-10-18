Raci Kaya, VakıfBank'tan ayrıldı
VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Raci Kaya, Uluslararası Para Fonu'ndaki görevi nedeniyle bankadaki görevinden istifa etti.
VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Raci Kaya, Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) görevi nedeniyle bugün itibarıyla bankadaki görevinden ayrıldı.
VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Raci Kaya, IMF ülke grubu 'İcra Direktörlüğü' görevini üstlenmesi sebebiyle bugün itibarıyla bankamızdaki görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.