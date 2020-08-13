Radikal önlemler almak şart!

13 Ağustos 2020

ŞEBNEM TURHAN

Dolarda, geçen hafta başlayan sert yükselişin ardından Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) attığı adımlara rağmen oynaklık sürüyor. Dün 7.20-7.33 lira arasında geniş bir bantta dalgalanan dolardaki sert hareketlerin yerini dengeli seyire bırakması için piyasa uzmanlarına göre hala atılması gereken adımlar var. Hem yurtiçi gündem hem de Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin hareketin dalga boyunu arttırdığını belirten uzmanlara göre öncelikle 20 Ağustos’taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında en az 150 baz puanlık bir faiz artışı gerekiyor. Ayrıca aktif rasyosu uygulamasından da bir an önce vazgeçilmesinin doğru bir adım olacağına dikkat çeken uzmanlar yeniden bir Ağustos 2018 şoku yaşamamak için de harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan Merkez Bankası dün yine repo ihalesi açmadı ve sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Önce geç likidite penceresi

Yatirimim.com Hazine Müdürü Eren Can Umut, BDDK’nın bankaları kredi vermeye zorlayan aktif rasyosunda gevşemeye giderek baskıyı hafiflettiğini söyleyerek, kredilerde çok hızlı artışın beklenen enflasyonun yukarı yönlü revizyonuna ve yurt içerisinde artan TL miktarı ile TL’nin değer kaybının hızlanmasına neden olduğunu kaydetti. Merkez’in de gevşek para politikasında duraksamaya gittiğini belirten Umut, şunları söyledi: “TCMB politika faizini doğrudan artırmadan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) artırarak piyasalara müdahaleye devam edecek gibi duruyor. Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 9,75 ve geç likidite penceresi ise yüzde 11,25. Her iki faiz oranı da bir dönem politika faizi olarak kullanılmıştı. Dolayısıyla TCMB’nin geç likidite penceresini kullanmadan faiz artırmayacağı kanaatini taşıyorum.” Umut, tüm bunların TL’de istikrarın oluşmasını sağlayıp sağlamayacağından emin olmadığına dikkat çekerek “Mevduat getirileri enflasyonun çok altında. Yüksek kredi ile artan iç talep ekonomide ısınmayı beraberinde getiriyor. Fon çekmek için net bir hikayemiz de bulunmuyor. Bu şartlarda TCMB çok hızlı indirime gittiği faizleri yeniden yükseltmeye başlayacaktır” dedi.

Aktif rasyo uygulamasından vazgeçmek pozitif sinyal verir



Fon Yöneticisi Işık Ökte 4 ana konuda beklentisi olduğunu vurgulayarak şöyle sıraladı: "Pandemi sonrası bankacılık sistemi üzerinden verilmeye başlanan likiditenin çekilme sürecinin devam etmesi; Merkez Bankası AOFM'nin 2020 sonu TÜFE beklentilerine yakınlaşması (yüzde 9,5-10,0 aralığı); Aktif Rasyo (AR) uygulamasına BDDK tarafından son verilmesi; BDDK doğru bir hamleyle swap hatlarını açmaya başladı: TL likiditesi yaratabilme anlamında, bazı yabancı kurumlarla tekrar swap sözleşmelerinin belirli şartlar içinde açılmış olması, küçük de olsa, kritik bir hamle. Devamının geleceğine inanıyorum.” Ökte, TL likiditesi yaratma konusunda alınan önlemlerden uzaklaşma sürecine geçen hafta girdiğimizi belirterek "Dolar endeksinin (DXY) mayısın üçüncü haftasında 100.5 seviyesinden başlayan (93.5 son işlem) orta vadeli aşağı trendi içinde dolara karşı değer kaybeden tek gelişen ülke para birimi olarak dikkat çeken Türk Lirası'nın orta-uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yarattığı rahatsızlığın da ivedi şekilde önüne geçmemizin şart olduğunu düşünmekteyim” dedi. Ökte, şunları söyledi: "Doların Türk Lirası karşısında 6.85'den 7.29'a güçlenme süreci içinde, zam beklentileriyle otomotivden cep telefonuna alımların öne çekildiği bir tabloyla, ne yazık ki yine, karşı karşıya kalabiliriz. Bunun içinde, TCMB'nin AOFM'ni yükselteceği bir ortamın yeterli olmayacağı düşüncesindeyim. Kredi büyüme tarafında da frene basmamız gerekiyor. Yoksa TÜFE yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 9,5-10,0 aralığından yüzde 10,5-11,5 aralığına yükselebilir ve bu da, CDS'in 700 baz puanı test etmesi ve yabancı kurumsalın bir XBANK / DİBS satış dalgasını daha getirebilir. Dizginler bizim elimizde, küresel ortam muhteşem uygun: Likidite var, dolar değer kaybediyor ve faizler düşük. Aktif rasyo (AR) uygulamasından vazgeçmek, yabancı yatırımcıya burada önemli bir pozitif sinyal verecektir kanısındayım.”