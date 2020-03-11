Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı
Koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul’da gıda, ilaç ve sağlık kurumları hisseleri sert yükseliş gösterdi.
Şebnem TURHAN
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından para piyasalarında sert hareketler yaşanıyor. Borsa İstanbul 100 bin puanın altına gerilerken dolar ve Euro değer kazandı. Ancak bu fırtınalı günün birkaç kazananı da var. Gıda perakendecileri, ilaç şirketleri ve sağlık kurumları.
Gıda perakendecileri, Şok Marketler, Migros, CarrefourSA, Bizim Toptan ve Bim Marketleri borsada bugünün en hızlı yükselenleri arasında. Koronavirüs nedeniyle marketlere hücum edildiği ve bir çok ürün rafının boşaldığı haberleri hisse hareketlerine de yansıdı.
Gıda perakendecileri:
BİM %7.12
Migros %8.94
CarrefourSA %14.1
Şok Marketler %11.5
Bizim Toptan %14.7
*Saat 16:32 itibariyle
Hastalık sağlık kurumları hisselerine de yansıdı. Ve borsada işlem gören Lokman Hekim ve MLP Sağlık şirketlerinin hisseleri oldukça hızlı yükseldi.
Sağlık kurumları
Lokman Hekim %12.7
MLP Sağlık %1.46
*Saat 16:32 itibariyle
Elbette ilaç şirketleri de bu rüzgara kapıldı. Eczacıbaşı, Deva Holding gibi şirketlerin hisseleri borsada hareketlendi.
İlaç şirketleri
Eczacıbaşı İlaç 19.8
Deva Holding 19.5
Selçuk Ecza Deposu 18.0
RTA Laboratuvarları 19.7
*Saat 16:32 itibariyle
Marketlerde stok alışverişleri başladı