Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı

11 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından para piyasalarında sert hareketler yaşanıyor. Borsa İstanbul 100 bin puanın altına gerilerken dolar ve Euro değer kazandı. Ancak bu fırtınalı günün birkaç kazananı da var. Gıda perakendecileri, ilaç şirketleri ve sağlık kurumları.

Gıda perakendecileri, Şok Marketler, Migros, CarrefourSA, Bizim Toptan ve Bim Marketleri borsada bugünün en hızlı yükselenleri arasında. Koronavirüs nedeniyle marketlere hücum edildiği ve bir çok ürün rafının boşaldığı haberleri hisse hareketlerine de yansıdı.

Gıda perakendecileri:



BİM %7.12

Migros %8.94

CarrefourSA %14.1

Şok Marketler %11.5

Bizim Toptan %14.7



*Saat 16:32 itibariyle

Hastalık sağlık kurumları hisselerine de yansıdı. Ve borsada işlem gören Lokman Hekim ve MLP Sağlık şirketlerinin hisseleri oldukça hızlı yükseldi.



Sağlık kurumları



Lokman Hekim %12.7

MLP Sağlık %1.46



*Saat 16:32 itibariyle

Elbette ilaç şirketleri de bu rüzgara kapıldı. Eczacıbaşı, Deva Holding gibi şirketlerin hisseleri borsada hareketlendi.



İlaç şirketleri



Eczacıbaşı İlaç 19.8

Deva Holding 19.5

Selçuk Ecza Deposu 18.0

RTA Laboratuvarları 19.7



*Saat 16:32 itibariyle

Marketlerde stok alışverişleri başladı