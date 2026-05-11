Ral Yatırım hasılatını ve net karını artırdı

Bugün (11 Mayıs 2026) KAP platformunda açıklanan güncel verilere göre, Borsa İstanbul şirketlerinden RAL Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Ral Yatırım, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hasılatında ve dönem karında belirgin artışlar kaydetti.

Faaliyet karı gerilese de net kar arttı

Şirketin 2026 yılı ilk üç aylık döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 286 artarak 3 milyar 575 milyon 947 bin 854 TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde brüt kar yüzde 2,5 oranında kısmi bir artışla 248 milyon 49 bin 991 TL olarak gerçekleşti.

Şirketin esas faaliyet karı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,3 azalarak 100 milyon 246 bin 210 TL seviyesine geriledi. Borsa İstanbul yatırımcıları tarafından takip edilen faaliyet karlılığındaki bu daralmaya rağmen şirket genel net karını artırmayı başardı.

Net kar artışı ve özkaynak değişimleri

Ral Yatırım 2026 yılı birinci çeyreğinde ana ortaklık paylarına düşen net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artırarak 1 milyar 234 milyon 768 bin 826 TL seviyesine yükseltti. Finansal tablolara göre şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları da 2025 yıl sonuna göre yükselerek 8 milyar 79 milyon 434 bin 926 TL seviyesine ulaştı. Elde edilen dönem karı, özkaynak büyümesini destekleyen en temel faktörlerden biri oldu.