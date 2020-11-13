RBC: Ons altında hikaye henüz sona ermedi

piRBC Capital Markets değerlendirmesinde, "Piyasalar her ne kadar yeni normali fiyatlamaya başlamış olsa da belirsizlikler henüz sona ermedi. Virüs vakalarının yeniden arttığı, aşı dağıtımının zaman alacağı ortamda ekonominin toparlanması için zaman gerekecek. Uzaması ihtimali olan politik belirsizlikler de var" denildi.

Raporda, "Tünelin sonunda ışık görünmüş olması yukarı yönlü riskleri sınırlamış olsa da riskler sürüyor ve bizim görüşümüze göre altının hikayesi henüz tamamlanmış değil" denildi.



Raporda 2020 yılı sonu için ons altın fiyat hedefi 1787 dolar, 2021 yılı sonu için ise 1893 dolar belirtildi. 2021 ilk çeyrek sonunda ise fiyatın 2012 dolar gerçekleşeceği öngörülüyor.