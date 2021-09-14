Re Pie'dan 12 milyon dolarlık fintech hamlesi
Portföy yöneticisi Re-Pie Portföy, kredi skorlama ve ödeme altyapısı alanında faaliyet gösteren start-up Colendi'ye 120 milyon dolar değerleme üzerinden 12 milyon dolar yatırım yaptı.
Re-Pie, yeni unicorn olma potansiyeli taşıyan fintech platformu Colendi’ye, ‘Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ üzerinden yatırım yaptığını açıkladı.
Re-Pie Portföy, yayımladığı bültene göre kurucuları arasında Bülent Tekmen ve Mihriban Ersin'in yer aldığı Colendi'nin faaliyetlerini Türkiye dışında büyütmek için 30 milyon dolar yatırım aldığı seri A yatırım turunda şirkete ortak oldu.
Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, "Girişimcisinden iş planına, yetkin ekibinden büyüme potansiyeline kadar her şeyiyle güvendiğimiz bir şirkete yatırım yaptık, Türkiye'den fintech alanında unicorn çıkmadı, Colendi'nin ilk olacağına inanıyoruz" dedi.