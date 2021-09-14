Re Pie'dan 12 milyon dolarlık fintech hamlesi

Re-Pie, yeni unicorn olma potansiyeli taşıyan fintech platformu Colendi’ye, ‘Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ üzerinden yatırım yaptığını açıkladı.

Re-Pie Portföy, yayımladığı bültene göre kurucuları arasında Bülent Tekmen ve Mihriban Ersin'in yer aldığı Colendi'nin faaliyetlerini Türkiye dışında büyütmek için 30 milyon dolar yatırım aldığı seri A yatırım turunda şirkete ortak oldu.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, "Girişimcisinden iş planına, yetkin ekibinden büyüme potansiyeline kadar her şeyiyle güvendiğimiz bir şirkete yatırım yaptık, Türkiye'den fintech alanında unicorn çıkmadı, Colendi'nin ilk olacağına inanıyoruz" dedi.