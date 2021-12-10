Re-Pie’den Blackgarden Advisory ile stratejik işbirliği

Türkiye'nin önde gelen portföy yönetimi şirketlerinden Re-Pie Portföy Yönetimi, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgesi ülkelerindeki yatırımcılara, aile ofislerine ve şirketlere danışmanlık yapan bağımsız yatırım danışmanlığı şirketi Blackgarden Advisory ile stratejik işbirliği kurduğunu duyurdu.

Re-Pie Portföy Yönetimi ve Blackgarden, yeni işbirliği kapsamında yatırımcılara bölgesel yatırımlara erişim, daha yüksek getiri elde etme ve artan oranda portföy çeşitliliği elde etme potansiyeli sağlamak için hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor. Re-Pie işbirliği kapsamında Azerbaycan odaklı özel sermaye fonu kurmayı da planlıyor.

“Amacımız uzun vadeli değer sağlamak”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Yönetimi Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "Yatırımcılarımıza uzun vadeli değer sağlamaya odaklandığımız bir portföy yönetimi şirketi olarak Blackgarden ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Blackgarden'ın sonuç odaklı yaklaşımının ve yüksek kaliteli işlere ilişkin derin temel anlayışının Re-Pie için büyük bir sinerji yaratacağına inanıyoruz." dedi.

“Birlikte çalışmak için harika bir fırsat olarak görüyoruz”

Blackgarden Advisory'nin Kurucu Ortağı Emin Karimov, "Re-Pie'ı, pazardaki lider itibarı, yüksek değerli stratejik hizmetleri nedeniyle ideal ortak olarak görüyor ve birlikte çalışmak için harika bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Blackgarden Advisory'nin Kurucu Ortağı Elchin Abdullayev ise, "Odak bölgelerimizde yatırımcılar için değer yaratan bu ortaklıktan heyecan duyuyoruz. İddialı yatırım planlarımızı gerçekleştirmek ve müşterilerimize yaratıcı çözümler sunmaya devam etmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.