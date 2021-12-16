Reddit, ABD'de halka açılmak için başvuru yaptı

Sosyal medya ve haber platformu Reddit, halka açılıyor. Şirketin halka arz edilecek hisse miktarı ve fiyat aralığı ise henüz belirlenmedi. Açıklamada, SEC'in yapacağı gözden geçirmenin ardından halka arz miktar ve tarihinin piyasa şartlarına göre belirleneceği ifade edildi.

Reddit ilk mali işler direktörünü Mart ayında işe almış ve ikinci çeyrekte reklam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre üçe katlayarak ilk kez 100 milyon doların üzerine çıkarmıştı.