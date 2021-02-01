Reddit'te organize olan küçük yatırımcılar bu kez de gümüşe yöneldi

Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerinin ifade edilmesi uluslararası piyasalarda spot ve vadeli gümüş fiyatlarını yükseltti.



Uluslararası piyasalarda spot gümüş fiyatı 29 dolar seviyesini test etti ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 5,76 artışla 28,44 dolar seviyesinden işlem görüyor. Vadeli piyasalarda ise gümüş fiyatınıda artış yüzde 8'e ulaşmış durumda. Bu, vadeli gümüş fiyatında 2013 yılından bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.



Reddit forumu WallStreetBets'e göre gümüş fiyatında artış bireysel yatırımcı alımları ile ilişkili. Twitter'da da "silversqueeze" konusu ana gündem başlıklarından biri olmuştu.



Analistler gümüş fiyatının 2020 yılında görülen 29,86 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini ifade ediyorlar. Ancak bu seviyeye gidişin önündeki ilk direnç 28,60 dolar. Geri çekilmelerde destek seviyeleri 28 dolar ve 26,98 dolar.