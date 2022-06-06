Reel döviz kuru endeksi 4 aylık yükselişin ardından geriledi
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi 4 aylık artışın ardından, mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,1 geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 55,62 puan olarak belirlendi.
TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Nisan ayında 57,05 puandan 56,83 puana revize edildi.
ÜFE bazlı yükseldi
Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 83,15 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 82,17 puandan 80,92 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 46,10 puandan 44,64 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 65,91 puandan 65,21 puana geldi.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.