Reel döviz kuru endeksi aralıkta TÜFE bazlı yüzde 1,6 azaldı
Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi aralıkta tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 1,6 düşüş gösterdi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 76,17 puana geldi. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık'ta 79,88 oldu.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 63,24 puandan 62,24 puana geldi. Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 87,94 puandan 86,59 puana geriledi.
Kasım verileri revize edildi
TÜFE bazlı reel döviz kuru kasımda 77,35 puandan 77,37 puana; Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 81,82 puandan 82,07 puana revize edildi.