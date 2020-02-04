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Reel döviz kuru endeksi ocak ayında yüzde 0,5 azaldı

Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi ocak ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Reel döviz kuru endeksi ocak ayında yüzde 0,5 azaldı
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Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003 baz yılı reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında TÜFE bazında 75,72 puana geldi. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 80,79 oldu.

Öte yandan aralık ayı TÜFE bazlı reel döviz kuru  76,17 puandan 76,09 puana; Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 79,88 puandan 75,59 puana revize edildi. - 

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 62,15 puandan 61,75 puana düşerken  gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 86,54 puandan 86,24 puana geldi. 

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