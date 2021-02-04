Reel döviz kuru endeksi Ocak'ta TÜFE bazlı yüzde 6,4 arttı
Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Ocak ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 6,4 artış gösterdi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 66,28 puana geldi.
TÜFE bazlı reel döviz kuru Aralık'ta 62,34 puandan 62,31 puana revize edildi.
Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ocak'ta 78,63 puan olurken Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık'ta 73,97 puandan 73,50 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 52,08 puandan 55,99 puana geldi. Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 69,40 puandan 73,14 puana yükseldi.
Efektif döviz kurları ne anlama geliyor?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.