Reel döviz kuru endeksi şubatta geriledi
Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi şubat ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 0,6 düşüş gösterdi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 75,16'ya düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubat ayında bir önceki aya kıyasla 0,49 puan azalışla 75,16'ya indi. Endeks, Ocak 2020'de 75,65 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,35 puan gerileyerek 81,17'den 80,82'ye düştü.
Türk lirasının değeri, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,49 puan azaldı.
Efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.