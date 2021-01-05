Reel efektif döviz kuru aralıkta yüzde 3,1 arttı

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ve azalışı TL’nin reel olarak değer kaybettiği ile Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, reel efektif döviz kuru endeksi tüketici fiyatları (TÜFE) bazında Aralık 2020’de 62.34 puana çıktı. Kasımda 60.45 ile tarihi en düşük seviyesinde olan endeks dipten dönüş sinyali verdi. TL’deki sert değer kaybının aralık ayıyla birlikte değişim içinde olduğunu gösteren endeksin yanı sıra dolar kuru aralık ayının son günlerinde 7.34 liraya kadar gerilemişti.



Yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da 73.97’e yükseldi, kasıma göre artış yüzde 3,67 oldu. Gelişmekte olan ülkeler bazlı endeks yüzde 4,2 artışla 52.15 puana çıktı. Gelişmiş ülkeler bazlı endeks de yüzde 2,21 artışla 69.40 seviyesine ulaştı.



Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.