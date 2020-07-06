Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 0,67 puan artarak 69,32'ye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziran ayında bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artışla 69,32'ye yükseldi. Endeks, Mayıs 2020'de 68,65 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,36 puan artarak 77,43'ten 77,79'a çıktı. Türk lirasının değeri, haziranda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,01 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,73 puan azaldı.