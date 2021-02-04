Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi
Reel döviz kuru endeksi ocak ayında 3,97 puan artarak 66,28'e yükseldi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 3,97 puan artarak 66,28'e çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 3,97 puan artarak 66,28'e yükseldi. Endeks, Aralık 2020'de 62,31 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 5,13 puan artarak 73,50'den 78,63'e çıktı.
Türk lirasının değeri, ocakta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 9,43 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,52 puan azaldı.
Efektif döviz kurları ne anlama geliyor?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.