Reel efektif döviz kuru kasım ayında 60,55'e geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) KasımEkim ayında 60,55 ile tarihi düşük seviyelere yakın seyretti.

TCMB verilerine göre REK'te bir önceki tarihi düşük seviye Ekim 2020'de 60.54 ile görülmüştü. Endeks geçen yıl sonunda ise 76.23 seviyesindeydi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.