Reel efektif döviz kuru mayıs ayında geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 68.6 seviyesine geriledi.
Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Mayıs'ta tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Mayıs ayında 68.6 seviyesine geriledi. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 76,24 puan oldu.
TÜFE bazlı reel döviz kuru nisan ayı için ise 68,88 puandan 69,18 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 56,62 puandan 55,94 puana gerilerken gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 78,54 puandan 78,13 puana düştü.