Reel efektif kur 23 ayın dibine geriledi

04 Eylül 2020

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi ağustos ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 4,6 düşüş gösterdi ve son 23 ayın en düşük seviyesini gördü. Endeks en son bu seviyesinin altına 2018 yılı eylül ayında 62,58 puan ile inmişti.



Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 63,71 puana geldi.



TÜFE bazlı reel döviz kuru Temmuz'da 68,52 puandan 68,31 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ağustos'ta 72,68 puan olurken Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 77,56 puanda revize edilmeden kaldı.



Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 56,31 puandan 53,10 puana geldi. Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 77,04 puandan 71,16 puana geldi.

Efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.