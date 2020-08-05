Reel efektif kur 68,52'ye geriledi

05 Ağustos 2020

Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Temmuz'da tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 1 düşüş gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 68,52 puana geldi.



TÜFE bazlı reel döviz kuru Haziran'da 69,32 puandan 69,22 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 77,56 puan oldu. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Haziran'da 77,79 puanda revize edilmeden kaldı.



Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 56,98 puandan 56,60 puana gelirken gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 78,19 puandan 77,15 puana geldi.

Nominal ve reel efektif kur ne demek?



Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.