Reel faizlerdeki artış altın ve gümüş fiyatlarını baskıladı

Değerli metaller piyasasındaki yukarı yönlü hareket bu hafta küresel düzeyde ivme kaybetti. Haftalık bazda altın fiyatları yaklaşık yüzde 4 gerilerken gümüş fiyatlarında düşüş yüzde 13'ü buldu. ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasına yönelik beklentilerin sıkılaşma yönünde değişmesi, değerli metaller üzerinde baskı unsuru oluşturdu. Yatırımcılar yüksek faiz döneminin öngörülenden daha uzun süreceğini fiyatlamaya başladı.

ABD 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aştı

Piyasa katılımcıları, FED para politikasının gevşeme yönünde bir değişim göstermek yerine daha uzun süre sıkı kalma ihtimalini değerlendirmeye aldı. Bu durum özellikle ABD hazine tahvilleri getiri eğrisinin uzun vadeli kısmında kendisini gösterdi. ABD 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 eşiğinin üzerine tırmanarak son yılların en yüksek seviyesini kaydetti. Yaşanan nominal artış emtia piyasasındaki sermaye akışını doğrudan etkiledi.

Enflasyon beklentilerinden ziyade faiz oranlarındaki gerçek getiri artışı bu süreci tetikledi. ABD 30 yıllık başabaş enflasyon oranı yüzde 2 bandına yakın seyretmeye devam etmişti. Bu durum nominal getirilerdeki artışın temel olarak reel faizlerden kaynaklandığını ortaya koydu. Faiz getirisi sunmayan altın gibi varlıkları portföylerde tutmanın fırsat maliyeti yükseldi.

Faizlerdeki artış emtia piyasasında teknik desteklerin kırılmasına neden oluyor

Reel getiriler bazlı yükseliş eğilimi, kurumsal yatırımcıların faiz geliri sağlayan varlıklara yönelmesini beraberinde getirdi. Küresel piyasalardaki oynaklık, enflasyona yönelik belirsizlikler ve mali sürdürülebilirlik endişeleriyle birleşerek emtia grubunda fiyat dalgalanmalarını artırdı. Faiz oranlarındaki bu değişim makroekonomik görünümde yeni dengelerin oluşmasına neden oluyor.

Analistler reel getirilerin yüksek kalmaya devam etmesi senaryosunda altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin korunacağını belirtti. Teknik destek seviyelerinin kalıcı olarak kırılması durumunda fiyatların ons başına 4 bin dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği tahmin ediliyor. Sıkı finansal koşulların ve küresel belirsizliklerin devam etmesi, emtia fiyatlarının yıllık bazdaki genel trendini baskı altında tutmayı sürdürüyor.