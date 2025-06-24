Reel kesimin döviz açığı nisanda 171,8 milyar dolar oldu: 6 yılın zirvesine ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri raporunu yayımladı.

Buna göre, mart 2025 verilerine göre varlıklar nisanda 491 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler ise 11 milyar 317 milyon ABD doları arttı.

Net döviz pozisyonu açığı Mart 2025 dönemine göre 11 milyar 809 milyon ABD doları artarak 171 milyar 799 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Böylece, reel kesimin döviz açığı Şubat 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Varlık ve yükümlülük dağılımları

Nisan 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre türev varlıklar ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 446 milyon ABD doları ve 1 milyar 88 milyon ABD doları azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 337 milyon ABD doları, 662 milyon ABD doları ve 43 milyon ABD doları arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 6 milyar 406 milyon ABD doları, 4 milyar 46 milyon ABD doları, 856 milyon ABD doları ve 10 milyon ABD doları arttı.

Uzun vadeli krediler arttı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 569 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 6 milyar 974 milyon dolar yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 330 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 572 milyon dolar arttı.