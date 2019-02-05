Reel kurda sınırlı düşüş

05 Şubat 2019

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ocak'ta 75.61 seviyesine geriledi.

REK Ocak ayında sınırlı bir düşüş gösterse de Eylül'de gördüğü tarihi düşük seviye olan 62.50'den toparlanma devam ediyor.

TCMB'nin güncel verilerine göre REK Eylül'deki 62.50'den Ekim'de 70'e, Kasım'da 75.67'ye Aralık'ta 76.15 seviyesine yükselmişti.

REK'te son bir kaç aydır görülen yükselişte TL'de son dönemde görülen toparlanma belirleyici konumda.

TCMB tarafından yayınlanan endeks 2018 ve 2019 haricinde yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri 80 seviyesinin altında işlem görmedi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Reuters