Reel sektörün döviz açığı 222 milyara doları geçti

03 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, şubatta bir önceki aya göre 544 milyon dolar artarak 114 milyar 570 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 1 milyar 353 milyon dolar artarak 337 milyar 316 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı bir önceki aya göre 809 milyon dolar artarak 222 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 357 milyon dolar ve 402 milyon dolar arttı, ihracat alacakları 213 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 600 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 405 milyon dolar artarken, ithalat borçları 652 milyon dolar azalış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında şubat sonu itibarıyla yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya kıyasla 602 milyon dolar arttı, uzun vadeli olanlar ise 20 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 35 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 719 milyon dolar arttı.

Şubat sonu itibarıyla kısa vadeli varlıklar 93 milyar 142 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 640 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 2 milyar 502 milyon dolar oldu. Bir önceki aya göre kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 495 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA