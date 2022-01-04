Reeskonttan rezervlere 21 milyar dolar katkı

İhracat reeskont kredilerinin Aralık'ta rezervlere katkısı 2,1 milyar dolar oldu.

İhracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı aralık ayında 2 milyar 80,59 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yılın tamamında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 21 milyar 71 milyon dolara ulaştı.

2020 yılının tamamında reeskont kredilerinden 23 milyar 65 milyon dolar rezerv katkısı sağlanmıştı.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.