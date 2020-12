Reformlar için somut adımlar yabancı akımını hızlandırır

Takip Et

Her yıl ocak ayında New York’ta Türk şirketlerle uluslararası yabancı yatırımcıları bir araya getiren Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International 2021 Ocak ayında pandemi nedeniyle konferansını dijitale taşıyor. Ancak bu yıl heyecan çok daha başka. Önceki yıllarda seçimler, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde geçen konferans bu kez ekonomide değişimin yarattığı olumlu havada gerçekleşecek. Raiffeisen Bank International Global Sermaye Piyasaları Başkanı Özgür Güyüldar, 2020’nın son aylarına kadar Türkiye piyasalarından uzak durmayı tercih eden yabancı yatırımcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ekibini güçlü isimlerle değiştirip piyasalar nezdinde güven tazelediğini, söylediği "sihirli" ‘reform’ kelimesi ile bir süredir Türkiye’ye kapalı olan yabancı iştahının canlanmasını sağladığını vurguladı. Güyüldar, “2021 Bütçesinin yasalaşmasının ardından reform konusu TBMM’nin gündemine gelirse, yabancı yatırımcı girişlerinde ikinci faza geçilir ve yeni alımlarla en azından normalden düşük pozisyonu kapatarak eşit ağırlık pozisyonunda beklemeye geçilir. Bu pozisyon da Türk varlıklarını birkaç kademe üst seviyeye taşımak için yeterli olur” dedi.

Güyüldar, Türk Günü hazırlıklarını ve yabancının değişen bakışını Dünya’ya anlattı. 2020’de tüm dünyanın pandeminin gölgesinde, son derece yorucu ve yıpratıcı bir dönem geçirdiğini kaydeden Güyüldür, “Yatırımcılar, olağanüstü koşullarda, spektaküler getirilere erişmeye değil ayakta kalmaya çalıştı. Bu nedenle, uluslararası fonlar, jeopolitik fay hatlarının son derece hareketli olduğu Türk piyasalarından 2020 yılının son aylarına kadar uzak durmayı tercih ettiler. Ta ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sürpriz hamleler gelene kadar! Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ekibini güçlü isimlerle değiştirip piyasalar nezdinde güven tazelerken, söylediği “sihirli" bir kelime ile bir süredir Türkiye’ye kapalı olan yabancı iştahının canlanmasını sağladı” dedi.

Somut adımlar, çıkan yabancıyı geri getirir

Güyüldar, sihirli kelimenin reform olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Erdoğan, ‘Yeni bir hukuk reformu yapma kararındayız’ şeklinde bir beyanda bulunur bulunmaz bir anda piyasalarda bahar havası oluştu; uzun zamandır Türkiye’den uzak duran yabancı yatırımcıların girişiyle Borsa İstanbul’da tarihi zirveler görüldü. 2021 Bütçe Kanunu yasalaşır yasalaşmaz, reform tasarısını TBMM’ye getireceği vaadinde bulunan Erdoğan’ın yeni hamleleri yabancı yatırımcıların radarına girmiş durumda. Özellikle Erdoğan’ın ‘geleceğimizi Avrupa’da görüyoruz; kalkınmayı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz’ söylemleri yabancı yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. Reformlar konusunda, somut adımlar atılırsa Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcıların geri dönmesi hiç de sürpriz olmaz.”

Uzun yıllardır Türkiye sermaye piyasalarında aktif rol alan ve yabancı yatırımcılarla Türk şirketlerini bire bir toplantılarda buluşturan Raiffeisen Centrobank olarak, son haftalarda oluşan pozitif atmosferden son derece umutlu olduklarını belirten Güyüldar, “Ocak ortalarında New York’ta düzenlemeyi planladığımız “Türk Günü” konferansımızla, puzzle’ın eksik parçasının tamamlanacağını ve Türkiye’ye özlenen yabancı yatırımcı akımının başlayacağını ümit ediyoruz” dedi.

2021 çok daha iyi bir yıl olabilir

Güyüldar, son haftalarda artan yatırımcı ilgisinin menkul kıymet hareketlerinden açıkça izlendiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkan Erdoğan’ın ekonomi yönetimini değiştirip, hukuk reformundan bahsetmesi ile kasımda Borsa İstanbul’a 1.2 milyar dolar, DİBS’lere de 600 milyon dolar civarında net yabancı girişi olduğunu vurguladı. Güyüldar, “10-11 Aralık’ta yapılacak AB zirvesinde eğer Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmazsa – bizce, AB Türkiye ile ilgili kararı zamana yayacak ve dolayısıyla zirveden Türkiye’ye yönelik herhangi bir karar çıkmayacak- yabancı yatırımcının motivasyonunda bir değişiklik olmaz. 2021 Bütçesinin yasalaşmasının ardından reform konusu TBMM’nin gündemine gelirse, yabancı yatırımcı girişlerinde 2.faza geçilir ve yeni alımlarla en azından normalden düşük pozisyonu kapatarak eşit alım pozisyonunda beklemeye geçilir. Bu pozisyon da Türk varlıklarını birkaç kademe üst seviyeye taşımak için yeterli olur” dedi.

Hukuk reformu konusunun çalışıldığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın, iş dünyası ile görüşmelerinin çok iyi işaretler verdiğini söyleyen Güyüldar, “Eğer yatırımcı iklimini iyileştirme çabaları hukuk alanında demokratikleşmeyi öncelikleyen reform paketiyle taçlandırılabilir ve bahar aylarında COVID-19 kontrol altına alınabilirse 2021’in çok daha iyi bir yıl olabileceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” dedi.

Yabancı iştahının zirve yapacağı dönemin açılışı olacak

Raiffeisen Bank International Global Sermaye Piyasaları Başkanı Özgür Güyüldar, önceki konferanslara ilişkin şu bilgileri verdi: “17-18 Ocak 2020 tarihinde ABD’nin New York şehrinde düzenlendiğimiz ‘Türk Günü’ konferansıyla ülkemizin 12 güzide şirketini, varlık değeri 3 trilyon doları aşan 35 ABD’li fonla 172 bire bir toplantıda bir araya getirdik. 2019 Ocak ayında da yine New York’ta düzenlediğimiz konferansta, 13 Türk şirketini 30 ABD’li fonla buluşturmuştuk. İki yıl üst üste New York’da düzenlediğimiz yatırımcı konferanslarında ABD’li fonlardan Türk şirketlerine büyük ilgi toplama başarısı gösterdiğimizi memnuniyetle anımsatmak isterim. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen, üçüncüsünü webinar formatında 2021 yılının ilk günlerinde düzenleyeceğimiz Türk Günü’ne yine büyük ilgi bekliyoruz. Adeta klasikleşen konferansımızla Türkiye piyasalarında yabancı iştahının zirve yapacağı bir dönemin kapısını aralayacağımıza inanıyoruz.” Konferansla Türk sermaye piyasalarına yoğun yabancı ilgisi sağlayacaklarına dair çok güçlü bir motivasyona sahip olduklarını vurgulayan Güyüldar, “Küresel ölçekte düzenlediğimiz tüm bu etkinliklere toplamda 200’ün üzerinde büyük ölçekli kurumsal yatırımcı katılımı sağladık. Aynı fonların, ekonomi ve hukuk alanında reform düğmesine basmak üzere olan Türkiye’ye yoğun ilgi göstermesi bizce gayet mümkün. Bu noktada, 2021 yılı boyunca uluslararası arenada dijital platformlar da dahil olmak üzere Türkiye merkezli bir dizi yatırımcı organizasyonunu, yepyeni interaktif bir formatta düzenleme yönünde planlarımız olduğu müjdesini şimdiden veriyoruz. Ve bu konuda kamu kurum ve yetkili tüm organlarla yakın işbirliği kurmak yönündeki arzumuzu da dile getirmek istiyoruz” dedi.

Kasımda yabancı yatırımcı son 1 yılın zirvesinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre kasımda yabancı yatırımcı sayısı 11 bin 613'e çıktı. Ve yabancıların portföy değeri de 346 milyar 964 milyon liraya çıktı. Portföy değeri de yine yatırımcı sayısı gibi yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Öte yandan yerli yatırımcı sayısı artışında ise ivme kaybı yaşandı. Pandemi ile birlikte hızla artan yerli yatırımcı sayısı kasımda 1 milyon 873 bin 680'e yükseldi. Ekimde bu sayı 1 milyon 872 bin 72 idi. Sadece bin 608 yeni yerli yatırımcı hisse senedi piyasalarına girdi. Yerli gerçek yatırımcı sayısı da 1 milyon 874 bin 395'ten kasımda 1 milyon 876 bin 99'a yükseldi. Yine önceki aylardaki yüksek artışlar kasımda yerli gerçek yatırımcı için yine ivme kaybetti. Yerli gerçek yatırımcının portföy değeri de 170 milyar 987 milyon liradan 187 milyar 410 milyon liraya yükseldi. Toplam yatırımcı sayısı da 1 milyon 883 bin 627'den 1 milyon 885 bin 293'e çıktı. Toplam portföy değeri de 599 milyar 659 milyon liradan 686 milyar 801 milyon liraya çıktı.