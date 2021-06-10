Rekor haftasında döviz hesapları 571 milyon dolar geriledi

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Haziran haftasında 576 milyon dolar azalarak 227 milyar 463 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 4 Haziran haftasında 30 milyon dolar azalma gösterdi. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 456 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 485 milyon dolar azaldı.



Dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketlerinin sürdüğü ve 8.77 liraya kadar yükseldiği geçen hafta bireysel yatırımcılar dolar alımını her şeye rağmen sürdürürken tüzel yatırımcılar yüksek fiyatı satış fırsatı olarak gördü. Merkez Bankası para ve banka istatistiklerine göre bireysel hesapların dolar mevduatı 111 milyon dolar arttı, tüzel hesapların ise 184 milyon dolar azaldı. Tüzel hesaplar Euro ve altın mevduatlarında da azaltmaya gitti. Merkez Bankası'nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre tüzel kişilerin Euro mevduatı 276 milyon dolar, kıymetli maden hesapları ise 3 milyon dolar geriledi.



Bireysel hesaplarda ise yurtiçi bireysel yatırımcılar ise Euro ve kıymetli maden hesaplarında da alım yönünde hareket etti. Yine Merkez Bankası'nın parite etkisinden arındırılmış verilerine geçen hafta göre yurtiçi yerleşik bireylerin Euro mevduatı 203 milyon dolar, kıymetli maden depo hesapları ise 97 milyon dolar arttı.