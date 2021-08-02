Renault Megane'ı Karsan üretecek

Karsan ile Oyak Renault güçlerini birleştirdi.

Renault Megane sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin sözleşme bugün imzalandı.

Karsan'dan KAP'a yapılan açıklamada; söz konusu sözleşmenin süresinin üretim başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl olduğu ve üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon TL olduğu, yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde hedeflendiği aktarıldı.