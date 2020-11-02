Repo ihalesinde bugünkü faiz %14,95 oldu

02 Kasım 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 30 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 45 milyar 200 milyon TL teklif geldi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 14,92, ortalama yüzde 14,95 ve en yüksek faiz ise yüzde 14,99 seviyesinde gerçekleşti.



Bileşik faizler ise en düşük yüzde 15,99, ortalama yüzde 16,03 ve en yüksek ise yüzde 16,07 oldu. Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.