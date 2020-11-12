Repo ihalesinde bugünkü faiz %14,97 oldu

12 Kasım 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 10 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı. 35 milyar 445 milyon TL teklifin geldiği ihalede en düşük basit faiz yüzde 14,96, ortalama yüzde 14,97 ve en yüksek faiz ise yüzde 14,98 seviyesinde gerçekleşti.



Bileşik faizler ise en düşük yüzde 16,04, ortalama yüzde 16,05 ve en yüksek ise yüzde 16,06 oldu.