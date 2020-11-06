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Repo ihalesinde faiz 14,94 oldu

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği geleneksel yöntemli repo ihalesinde piyasa yüzde 14,94'ten 10 milyar lira verdi.

Repo ihalesinde faiz 14,94 oldu
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği 4 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 33 milyar 750 milyon TL teklif geldi.
İhalede en düşük basit faiz yüzde 14,93, ortalama yüzde 14,94 ve en yüksek faiz ise yüzde 15,00 seviyesinde gerçekleşti.

Bileşik faizler ise en düşük yüzde 16,00, ortalama yüzde 16,02 ve en yüksek ise yüzde 16,08 oldu.

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