Repo ihalesinde faiz oranı yüzde 14,75 oldu

27 Ekim 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 24 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 5 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 23 milyar 700 milyon TL teklif geldi.



İhalede en düşük basit faiz yüzde 14,75, ortalama yüzde 14,75 ve en yüksek faiz ise yüzde 14,76 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük yüzde 15,80, ortalama yüzde 15,80 ve en yüksek ise yüzde 15,81 oldu. Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.